ANTONIO TAJANI: “FORZA ITALIA ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE PUNTA A RAGGIUNGERE IL 20%”

Con l’ingresso in Forza Italia dei consiglieri regionali del gruppo Psd’Az del consiglio regionale della Sardegna, Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras, “si contribuirà a occupare lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in occasione della conferenza stampa per l’ufficializzazione dell’ingresso del gruppo Psd’Az del consiglio regionale della Sardegna in Forza Italia. “Non è una scelta casuale, ma è frutto di un ragionamento politico”, ha sottolineato.

Alle prossime elezioni politiche “vogliamo raggiungere il 20 per cento dei consensi”, ha affermato il vicepremier. “Siamo alternativi alla sinistra, è ovvio, e andremo avanti per la nostra strada”, ha proseguito.