ITALIA VIVA SI SPACCA SUL CAMPO LARGO: VANNO VIA MARATTIN ED ALTRI ESPONENTI DEL PARTITO

Matteo Renzi sempre piu’ isolato. Non solo all’interno del centro sinistra, ma anche dentro Italia Viva perchè il deputato Luigi Marattin, questa mattina, insieme ad altri dirigenti del partito, ha annunciato l’uscita da Italia Viva per non aver condiviso il percorso di avvicinamento al Campo Largo. Marattin, che nelle scorse settimane, proprio sul tema dell’adesione al Campo Largo, aveva raccolto le firme di oltre 600 dirigenti in tutta Italia, chiude la sua esperienza con Italia Viva, insieme ad altri esponenti del partito Matteo Renzi. Intanto Italia Viva prova a sminuire quanto accaduto parlando, in un post pubblicato su Fb, della paura di Marattin e company di affrontare un congresso straordinario, nel quale sarebbero stati battuti dalla maggioranza degli iscritti. Intanto il partito si è, letteralmente, spaccato sulla vicenda Campo Largo e non è detto che non ci siano altre fuoriuscite, nei prossimi giorni, da Italia Viva.

