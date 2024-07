ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “IL GOVERNO ANDRA’ AVANTI FINO AL TERMINE DELLA LEGISLATURA”

Il governo non cadrà, resterà in carica fino alla fine della legislatura. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo all’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco a Roma. “Ci tengo a rassicurare il mondo produttivo ma anche chi gestisce fondi cospicui come Enasarco e tutela tanti lavoratori in quiescenza. Il settore privato è una grande risorsa per il nostro Paese”, ha detto Tajani. “Voglio rassicurarvi. Andiamo avanti e andremo avanti”, ha continuato.

Meno italiani nascono e più è a rischio il nostro sistema pensionistico, ha dichiarato il vicepremier. “Invio un messaggio di vicinanza per ciò che rappresentate. Il mondo del commercio rappresenta una parte importante della nostra economia. La cassa svolge insieme ad altre un ruolo non secondario”, ha detto il ministro. “In questo momento si deve prestare attenzione alla decrescita demografica. Meno italiani nascono e più è a rischio il nostro sistema pensionistico. Chi comincia a lavorare oggi rischia di non avere la pensione tra 30-40. Un’economia che ha crescita sotto zero è destinata a soffrire sempre di più”, ha avvertito Tajani.