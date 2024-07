A SALERNO IL 31 LUGLIO ALLEANZA VERDI SINISTRA IN PIAZZA PER LE FIRME CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Sono già centinaia di migliaia in tutta Italia le firme raccolte a sostegno del referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata voluta dal Governo Meloni. E anche in provincia di Salerno si moltiplicano i banchetti per le sottoscrizioni che si affiancano alla possibilità di firmare online. Nel capoluogo, tra i posti dove è possibile sottoscrivere il referendum c’è la Casa della Sinistra in piazza Mario Ricciardi, a Torrione. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 31 luglio dalle ore 19,00 alle 20,30. In quella occasione i militanti di Sinistra Italiana e dell’Unione Giovani di Sinistra forniranno ai cittadini tutte le informazioni utili per conoscere il contenuto della legge “spacca Italia”.

Share on: WhatsApp