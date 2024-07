DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI VIETRI SUL MARE: PASSAGGIO DI COMPETENZE PER LA PROVINCIALE 79

Con la firma del verbale di consegna tra l’ente Provincia di Salerno ed il Comune di Vietri sul Mare, tenutosi stamattina nell’Aula Consiliare di Palazzo di città, è avvenuta la definitiva acquisizione al patrimonio comunale della Strada Provinciale SP79 “innesto SP75 – Raito” dal Km. 0+000 al Km. 0+679, intero tratto ricadente nel tenimento del Comune di Vietri sul Mare.

Alla firma erano presenti: per l’ente Provincia di Salerno l’architetto Angelo Sica, responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Strade Area 1, e la dott.ssa Elvira Venosi, istruttore assegnato al Servizio Operativo Manutenzione Strade Area 1; per il Comune di Vietri sul Mare il sindaco Giovanni De Simone, gli assessori Daniele Benincasa e Salvatore Pellegrino, i consiglieri con delega Giuseppe Giannnella e Vittorio Mendozzi, l’architetto Gerardo Cerra, responsabile del Settore Tecnico e del Settore Urbanistica.

Il passaggio della suddetta strada nel patrimonio comunale rientra nella volontà precisa dell’amministrazione comunale vietrese, nell’ambito delle strategie di sviluppo del territorio.

«Con questa firma mettiamo un nuovo tassello alla Vietri del futuro, alla città che abbiamo pensato per il benessere dei nostri cittadini – ha dichiarato Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare – ora potremo dare corso alle progettualità che porteranno ad un ripensamento della viabilità e della vivibilità della zona. Ringrazio l’architetto Angelo Sica, la dottoressa Elvira Venosi, il personale dei nostri uffici per il lavoro svolto».

Per l’assessore all’ambiente Salvatore Pellegrino si tratta di «un passaggio storico per la zona che potrà finalmente beneficiare di alcuni interventi importanti. Con l’acquisizione della strada sarà possibile realizzare nuovi posti auto che vanno incontro alla cronica carenza di spazi soprattutto per i residenti ma anche dotare la strada di un nuovo impianto semaforico concepito per la particolare conformazione dell’area».