REGIONE CAMPANIA. CAMBI DI CASACCA ALL’ORIZZONTE: NUOVI INGRESSI NEL CENTRO DESTRA

Ci sono almeno due consiglieri regionali in carica, eletti nelle liste del Presidente della Regione De Luca, pronti, già a settembre, ad ufficializzare la loro adesione ai gruppi di centro destra, anche in vista della prossima tornata per le Regionali 2025. Due pedine che dalla maggioranza passano all’opposizione e che danno un primo segnale di un maggiore appeal che i partito di centro destra hanno nei confronti dell’elettorato, rispetto a 5 anni fa.

I nomi, che in queste ore circolano con insistenza negli ambienti politici della Regione Campania, portano a Fratelli d’Italia ed a Forza Italia, partito che, al momento, per la mancanza di consiglieri regionali, non ha il proprio gruppo all’interno del Consiglio Regionale della Campania.