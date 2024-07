NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ROGO PERSANO, DE LUCA E BONAVITACOLA VENGANO A SPIEGARE IN COMMISSIONE TRASPARENZA”

“Il Presidente della Regione De Luca ed il suo assessore all’ambiente Bonavitacola devono spiegare, a tutti i cittadini della Campania ma in modo particolare a quelli dei Comuni di Serre, di Campagna, di Eboli e di Battipaglia, cosa è realmente accaduto all’interno del sito di Persano, perchè le Ecoballe, finite al centro di un’inchiesta giudiziaria, si trovavano ancora nell’impianto militare, come mai, a distanza di mesi, non si è ancora proceduto alla caratterizzazione dei rifiuti, oramai impossibile dopo l’incendio che ha distrutto tonnellate di rifiuti di dubbia provenienza.”

Lo dichiara Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fdi e Presidente della Commissione Regionale Trasparenza.

E’ per questo che, in qualità di Presidente della Commissione Trasparenza, mi attivero’, ad horas, per una seduta straordinaria e monotematica dell’organo di controllo, alla quale inviterò non solo gli esponenti della Giunta Regionale ma anche i Sindaci dei territori che, in queste ore, stanno subendo notevoli disagi causati dal rogo dei rifiuti all’interno dell’impianto di Persano.