BARONISSI. PRESENTATE IN CONSIGLIO COMUNALE LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO PETTA

“ Ieri in Consiglio Comunale ho presentato le linee programmatiche che guideranno il nostro governo cittadino per il periodo 2024-2029. Questo è un momento cruciale, un’opportunità straordinaria per tracciare la rotta e definire la nuova visione strategica verso il futuro della nostra amata Città. Baronissi non è semplicemente un luogo geografico e Comune di riferimento per l’intera Valle dell’Irno, ma è un tessuto vivo e pulsante di relazioni umane, di storie e di speranze. Ogni angolo, ogni frazione o quartiere parla di passione, di impegno e di una forte identità collettiva che si riconosce in una storia radicata nel tempo”. esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta

“La Baronissi che immaginiamo per il futuro è una città che non solo accoglie e integra, ma esprime una vera e propria cultura di partecipazione, sostenibilità e crescita condivisa. Abbiamo lavorato duramente per costruire le nostre linee programmatiche partendo da una profonda riflessione e da un ampio processo di ascolto. È stato fondamentale per noi capire quali siano le reali esigenze della nostra Comunità, le preoccupazioni e le aspirazioni. Per questo abbiamo organizzato incontri pubblici, forum e consultazioni aperte a tutti. Abbiamo ascoltato le vostre idee, i vostri suggerimenti e le vostre critiche, poiché ogni voce è importante e ogni punto di vista contribuisce a rendere Baronissi un posto migliore”. Prosegue il Neo Sindaco Petta.