PINO BICCHIELLI (NOI MODERATI): “INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL ROGO RIFIUTI DI PERSANO”

«Immagini devastanti quelle che ci arrivano da Persano. 60000 tonnellate di ecoballe in fiamme e danni ambientali incalcolabili». Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, dopo quanto accaduto questa sera. «Condividiamo le preoccupazioni dei residenti della zona, anzi esprimiamo loro la nostra solidarietà. Per anni, il presidente De Luca, con il suo vice, ci ha raccontato cose non corrispondenti al vero, per l’appunto, e questo è il risultato della sua gestione maldestra e, oggi, pericolosa – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Presenterò domani mattina un’interrogazione al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Occorre intervenire con urgenza e, ne siamo certi, il governo nazionale – a dispetto di quanto fatto dalla Regione fino ad oggi – non si volterà dall’altra parte».

Share on: WhatsApp