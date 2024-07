Un nuovo importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza per le scuole di Pellezzano: nella serata di ieri, il Sindaco Francesco Morra, insieme ai dirigenti scolastici ed alla Giunta, ha consegnato ai bambini del comune della Valle dell’Irno, l’Istituto E. A. Mario del Capoluogo, completamente ristrutturato. Un nuovo impegno mantenuto con il mondo della scuola per arginare il fenomeno della migrazione scolastica.

