ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA VIGILEREMO PER INTERESSI DEL SUD”

All’Italia nella Commissione europea spetta “un commissario di peso che sia vicepresidente”. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano “La Stampa” il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. La premier Giorgia Meloni “guida un governo con tre forze che la pensano diversamente” e “conosce la nostra posizione, noi siamo per il secondo mandato di Ursula von der Leyen, poi sarà lei a trovare una sintesi che rappresenti anche le nostre idee”, conclude Tajani.

In merito all’autonomia differenziata “c’è un’esigenza di rassicurare” perché “io capisco benissimo le preoccupazioni del Sud ma Forza Italia, prima al Senato e poi con gli ordini del giorno approvati alla Camera, è già intervenuta per migliorare la legge”, ha detto Tajani. “Al prossimo Consiglio nazionale proporrò l’istituzione di un osservatorio sulle Regioni, formato dai capigruppo, i presidenti di Regione e la ministra Maria Elisabetta Casellati che dovrà monitorare il percorso della legge e controllare che i nostri ordini del giorno votati in Parlamento siano applicati” perché “noi vogliamo vigilare”, conclude.