ANTONIO TAJANI RIEVOCA SILVIO BERLUSCONI: “POSSIBILE PORTARE IL CENTRO DESTRA AL 51% DEI VOTI”

Raggiungere l’obiettivo di Silvio Berlusconi di portare il centrodestra a ottenere il 51 per cento dei consensi alle elezioni è possibile. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad Atreju 2024. “Il centrosinistra non esiste più, esiste solo la sinistra”, ha aggiunto Tajani, secondo cui “possiamo fare da punto di riferimento” per gli elettori delusi.

“Una coalizione politica si basa sulle fondamenta della lealtà, dell’amicizia e sulla difesa dei valori comuni”, ha affermato il vicepremier. “Oggi sono qui per riconfermare un patto politico firmato nel 1994, sotto la guida di Silvio Berlusconi”, ha detto Tajani, parlando di “un patto politico che non è un’alleanza elettorale ma è molto di più”.

Il centrosinistra forma solo coalizioni elettorali, mentre il centrodestra ha creato una coalizione politica, secondo il vicepremier. “Lealtà vuol dire che si può non andare d’accordo su alcune questioni, ma dicendoselo sempre in faccia”, senza “creare danni alla coalizione”, ha osservato Tajani. “C’è un interesse superiore a quello del partito, che è quello dei cittadini italiani”, ha proseguito.