ANTONIO VISCONTI (ASI SALERNO): “DALLA REGIONE 27 MILIONI DI EURO PER LE PMI”

“La Regione Campania conferma il proprio impegno per il sostegno alle imprese e allo sviluppo industriale, destinando oltre 27 milioni di euro a interventi fondamentali per la crescita del nostro territorio. Questo provvedimento rappresenta un passo decisivo per potenziare le infrastrutture industriali e valorizzare il tessuto produttivo locale”. Lo afferma Antonio Visconti, presidente del Consorzio ASI di Salerno e della FICEI, esprimendo grande soddisfazione per delibera della giunta regionale con cui l’esecutivo campano immette nuovi fondi nel circuito economico per sostenere le aziende.

In particolare 20 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione, saranno destinati al miglioramento delle infrastrutture nelle aree industriali e al sostegno degli insediamenti produttivi, favorendo così lo sviluppo degli Enti Locali campani. Ulteriori 6,8 milioni di euro verranno impiegati per l’acquisizione di servizi essenziali alla promozione e valorizzazione delle imprese regionali, con l’obiettivo di aumentarne la competitività e la visibilità. Infine, un importo di 650 mila euro, stanziato dal bilancio gestionale 2025-2027, sarà utilizzato per finanziare missioni commerciali per le PMI e iniziative promozionali, sia in ambito regionale che nazionale, con un focus particolare sulla valorizzazione del Made in Campania e sul supporto al settore manifatturiero legato all’Industria 4.0.

“Questi investimenti rappresentano un sostegno concreto al sistema produttivo campano – ha concluso Visconti e dimostrano come la collaborazione tra istituzioni e imprese sia la chiave per creare sviluppo, occupazione e innovazione, dando una risposta concreta alle esigenze economiche del nostro territorio”.