IL CASO DELLA FESTA DELLA DONNA DELLA REGIONE IN PIAZZA, PISACANE (FDI): “PROPAGANDA DI REGIME”

De Luca, in Piazza Plebiscito, questa mattina, a Napoli, con un parterre di artiste – tra cui Anna Tatangelo e Marisa Laurito – per celebrare, anche se con un giorno di anticipo, l’8 Marzo ed è subito polemica. A rivolgere un pesante attacco al Presidente della Regione è il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.

Doveva essere un’iniziativa per celebrare l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. E invece, come si vede chiaramente nel video allegato, è diventata l’ennesima passerella di regime, con una presentatrice che inneggia al presidente e incita i ragazzi a un coro da stadio.

Per questo depositerò un’interrogazione scritta per capire quante risorse sono state investite in questo evento e se siano state utilizzate nel rispetto delle reali priorità della nostra regione.

“Ennesima vergogna targata De Luca. Piazza del Plebiscito riempita di studenti organizzati direttamente dall’assessorato all’Istruzione, bypassando l’Ufficio scolastico regionale, per acclamare De Luca a spese dei cittadini. Non era mai accaduto che una manifestazione istituzionale si concludesse con una presentatrice che lancia cori da stadio. La Fortini abbia la dignità di dimettersi subito senza attendere l’inevitabile intervento della magistratura, non solo contabile, per questo uso clientelare di fondi pubblici”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.