SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “AL LAVORO PER MIGLIORARE VIABILITA’ “

“Si lavora per migliorare la viabilita’ ed aumentare la sicurezza stradale in alcuni luoghi del paese. Nuova viabilità in Via Benedetto Croce, via Alcide de Gasperi, via Alessandro Volta e via Dante Alighieri, traverse di Via Orto, dove si stanno gia’ apponendo i nuovi segnali verticali per disciplinare la circolazione a senso unico e realizzare parcheggi in linea su un solo lato, per aumentare i livelli di sicurezza ed evitare intralcio alla circolazione.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Stessa cosa nelle traverse di Via G. Crispo, ovvero Via Giovanni Falcone, Via Paolo Borsellino e Via Giacomo Leopardi, dove si lavorera’ nei prossimi giorni.

Anche qui si transitera’ a senso unico con parcheggi in linea.

In queste strade, da anni, non esisteva alcuna viabilità ordinata e sicura.

Era doveroso quindi procedere, così come abbiamo fatto in altre zone del nostro paese, creando percorsi pedonali sicuri, aree di sosta appropriate, percorsi di circolazione viaria piu’ adeguati.

Piu’ ordine, maggiore sicurezza, migliore circolazione viaria, meno tempi di attesa e soprattutto meno disagi.

Ringrazio per l’ impegno profuso il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Urbana, Viabilita’ e Polizia Locale Ernesto Velardo, il Responsabile del Settore Polizia Locale Comandante Giovanni De Caro e gli agenti che stanno collaborando alla realizzazione del progetto di sicurezza urbana.

Andiamo avanti, con opere, realizzazioni e migliorie.