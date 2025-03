LA LEGA DI SALVINI IN PIAZZA IN TUTTA LA CAMPANIA PER UCRAINA E PACE FISCALE

“Grande mobilitazione della Lega sabato 8 e domenica 9 marzo nelle piazze italiane. Pace in Ucraina e pace fiscale, queste sono le priorità. In Campania saremo presenti in tutte le principiali piazza con ben 49 gazebo, a fronte degli oltre 1000 organizzati in tutta Italia. A sinistra vogliono la guerra, la Lega chiede Pace, serenità e lavoro”. Così Gianpiero Zinzi, deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania.

Anche in Provincia di Salerno, grazie al lavoro del Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, saranno numerosi i gazebo in piazza: nel Comune capoluogo l’appuntamento è in Piazza Caduti di Brescia dalle 15:00 alle 19:00 di sabato 8 Marzo, a Campagna dalle 10:00 alle 13:00, stesso orario per la Piazza di Agropoli.