VALLE DELL’IRNO. ELETTI TUTTI I NUOVI COORDINATORI CITTADINI DI FRATELLI D’ITALIA

“Quella di oggi, per tutta la Valle dell’Irno, è stata una grande giornata di democrazia, di partecipazione e di buona politica, con la celebrazione dei congressi di Fratelli d’Italia a Pellezzano, Fisciano, Baronissi, Bracigliano e Mercato San Severino dove gli iscritti del nostro partito hanno indicato i nuovi responsabili cittadini di Fdi.” E’ quanto dichiara il Coordinatore della Valle dell’Irno per Fratelli d’Italia Nicola Prudente. “In tutti i comuni, grazie al lavoro della nostra classe dirigente, sono stati celebrati i congressi che si sono conclusi con un voto unanime che ha consentito di eleggere Nicola Gioia per Fisciano, Assunta Alfano per Mercato San Severino, Ciro Annunziato per Baronissi, Nicola Galdi per Pellezzano e Mario Gallucci per Bracigliano. “Siamo alla vigilia di una grande stagione elettorale che vedrà tutto il Centro destra, con Fratelli d’Italia in prima fila, protagonista per le prossime elezioni Regionali. E, in Provincia di Salerno, lo sarà anche tutta la classe dirigente di Fdi della Valle dell’Irno”

