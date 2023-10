APPROVATO ALLA CAMERA IL DECRETO SUD: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ CHE CONTIENE

L’Aula della Camera ha approvato, con 171 sì e 113 no, il decreto recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 18 novembre. Il testo, composto da 23 articoli ripartiti in sei capi, istituisce la Zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, e prevede l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia Zes, che vedrà il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni interessati, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e di una Struttura di missione per la Zes.

