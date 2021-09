ARMANDO CESARO (FORZA ITALIA) ASSOLTO DA OGNI ACCUSA PER IL VOTO DI SCAMBIO

Piu’ di un anno fa, l’indagine a suo carico lo costrinse a rinunciare alla candidatura al consiglio regionale, da uscente, anche per una esplicita richiesta di Silvio Berlusconi. Oggi per l’ex consigliere regionale di Forza Italia Armando Cesaro, è arrivata l’assoluzione da tutte le accuse, nell’inchiesta che lo vedeva indagata per l’ipotesi di voto di scambio.

“Per senso di responsabilità e rispetto verso la mia gente, verso il mio partito – anzi, verso il capo del mio partito – mi sono fatto da parte. E ho aspettato, silenziosamente. Sono stati mesi lunghi e difficili. Da titolare ho scelto di mettermi a bordo campo. Da dirigente ho scelto di tornare militante. Per non dare modo a nessuno di strumentalizzare la mia posizione. E mi è costato tanto.” Lo scrive lo stesso Cesaro.

Sono Armando. E oggi sono stato assolto perché il fatto non sussiste.

Gli amici veri, quelli che mi conoscono davvero, hanno sempre creduto nella bontà delle mie azioni e mi sono rimasti accanto. E li ringrazio.

Non festeggio, perché sono state tante, troppe le rinunce, le ingiurie, la tristezza.

Un filosofo disse: “la verità è figlia del tempo”. Quel tempo – oggi – è arrivato.