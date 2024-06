ATTILIO PIERRO: “A POLLA MIGNOLI SOLLEVATA DALLA GIUNTA SOLO PERCHE’ HA ADERITO ALLA LEGA”

“Federica Mignoli, prima che essere esponente della Lega del territorio, è una politica attenta, una amministratrice capace, un assessore competente. La scelta del sindaco di Polla Massimo Loviso di revocarle le deleghe assessorili è una decisione assurda, che non fa il bene del comune che amministra. Soprattutto, si antepongono ragioni politiche ai risultati raggiunti per la città, e si dà una palese connotazione di centrosinistra a una giunta nata come civica: il sindaco infatti era stato messo a conoscenza della scelta politica di Federica. Un atto assunto contro la Lega, condotto sulla pelle di Mignoli e delle sue scelte. Polla merita di più: a Federica la mia vicinanza per quanto accaduto, sicuro che non sarà il cambio del ruolo che ricopre a far venire meno il suo impegno per Polla e i suoi cittadini”. Lo dichiara il deputato campano della Lega, Attilio Pierro.

