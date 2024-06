BARONISSI. PROCLAMAZIONE DEI CONSIGLIERI ELETTI VENERDI’ 28 ALLE 11. POI LA GIUNTA PETTA

E’ stata, finalmente, fissata la data per la cerimonia di proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti a Baronissi: appuntamento per venerdi’ 28 Giugno, a partire dalle 11:00, all’interno dell’Aula Consiliare. 20 giorni di verifiche e di controlli da parte della Commissione Elettorale prima di giungere alla proclamazione degli eletti. Da quel momento scatteranno i 10 giorni per la convocazione del primo Consiglio Comunale, mentre è probabile che il Sindaco Anna Petta, già nella giornata di sabato, firmerà i decreti di nomina degli assessori comunali per la nuova Giunta Comunale di Baronissi.

