ATTILIO PIERRO (LEGA) A PONTIDA CON SALVINI: “PIU’ DI 100MILA PERSONE”

Per un giorno ha lasciato il suo Collegio, quello del Cilento ed Eboli, dove sta portando avanti una campagna elettorale comune per comune, per volare a Pontida dove, dopo due anni di stop, è tornata la festa nazionale della Lega: Attilio Pierro, candidato nel Collegio uninominale di Eboli-Cilento, non ha voluto far mancare la sua presenza all’evento piu’ atteso della campagna elettorale della Lega.

“Pontida 2022 ha superato le più rosee aspettative, oltre 100mila persone ed una carica di energia straordinaria, che ci condurrà dritti alla vittoria!”

Lo scrive Attilio Pierro.