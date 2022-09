GIORGIA MELONI A CASERTA: “CONTESTATORI AI NOSTRI COMIZI, MINISTRO SPIEGHI SE SI STA CERCANDO INCIDENTE”

«Poi un giorno dovrei capire perchè nelle nostre manifestazioni c’è sempre un gruppo di contestatori che viene fatto entrare in piazza nella speranza che ci sia qualche problema. Vi ringrazio che non gli rispondete, che non state creando problemi, è la sesta manifestazione di fila che l’ordine pubblico fa entrare contestatori». A denunciarlo, durante un comizio a Caserta, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, reagendo ad alcune contestazioni. Successivamente la leader di Fdi rincara la dose postando un video, nella quale annuncia di aver chiamato per chiedere spiegazioni il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.