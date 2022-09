BELLIZZI. IN PIAZZA IL GAZEBO DI FRATELLI D’ITALIA IN VISTA DELLE POLITICHE 2022

“Da un anno ormai come consiglieri comunali abbiamo scelto di seguire Giorgia Meloni, perché interpreta e rappresenta in maniera forte i nostri ideali, basandosi su valori importanti. Inoltre il suo modo di agire, fattivo e concreto, sempre in prima linea rispecchia a pieno quello che facciamo ormai da decenni nel nostro Comune.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Fdi Bellizzi Angelo Maddalo.

Con i cittadini abbiamo ritrovato la voglia di fare politica e questo gazebo in piazza per mostrare il programma del partito, rappresenta l’ennesima manifestazione con cui il gruppo di FDI Bellizzi conferma la propria presenza sul territorio, sempre al fianco della cittadinanza in modo coerente, coraggioso e leale!