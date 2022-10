ATTILIO PIERRO (LEGA) IN AULA ACCANTO ALL’EX COORDINATORE NICOLA MOLTENI

Attilio Pierro, neo deputato della Lega, si ritrova per la prima giornata in aula accanto a chi, per un lungo periodo, ha gestito, da Commissario, la Lega in Provincia di Salerno: l’ex sottosegretario Nicola Molteni.

“Eccomi qua, nel Parlamento italiano, seduto al fianco dell’amico Nicola Molteni.” Lo scrive Attilio Pierro.

“Avverto una forte emozione ed un grande senso di responsabilità, darò tutto me stesso per rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio. Voi con me, io con voi, per la nostra terra.”