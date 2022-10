PINO BICCHIELLI (NM): “PRIMO GIORNO IN AULA CON LA MONETA PORTAFORTUNA DI ENZO FASANO”

“Da oggi inizia la XIX Legislatura una grande emozione per me che sono stato eletto nel collegio uninominale di Salerno, la mia terra, da cui sono dovuto partire 30 anni fa per inseguire il mio sogno e fare carriera. Oggi torno a Roma per entrare a palazzo Montecitorio dalla porta principale, un’emozione fortissima perché è il raggiungimento di un traguardo di impegno in politica. Credo che alcuni degli errori delle legislature passate ci siano stati anche perché persone senza esperienza sono entrate in Parlamento.”

Lo scrive il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli.

Raggiungere il Parlamento è il culmine di una carriera spesa in politica. L’intervista al Giornale Radio 1 poco prima di entrare a Montecitorio come deputato, a cui ho raccontato anche del mio portafortuna: una moneta appartenuta a Enzo Fasano che purtroppo non c’è più, mi è stata data dal suo collaboratore a inizio campagna elettorale e la porto sempre con me da allora.

Questa è una legislatura costituente e saremo solo in 400 ma sono sicuro che faremo un ottimo lavoro.