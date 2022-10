NOCERA SUPERIORE. INTERROGAZIONE DI FDI SULLA SITUAZIONE DI PONTE MARCONI

Rione Marconi: interrogazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Nocera Superiore, Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato.

“Da diversi giorni l’intera area pedonale e stradale del Rione Marconi è al buio per un black out e diversi cittadini ci hanno segnalato un grosso disagio, sia per la sicurezza che per l’incolumità dell’intero quartiere. In qualità di consiglieri comunali chiediamo che vengano presi subito provvedimenti per risolvere il tutto, e fatto un approfondimento sulle criticità dell’intera area”.