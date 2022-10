Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti. I votanti sono stati 186 e il quorum da raggiungere era 104. Il centrodestra aveva a disposizione 115. Due voti sono andati rispettivamente a Roberto Calderoli e Liliana Segre.

Il mistero resta su come l’esponente di FdI sia riuscito ad avere anche un voto in più rispetto al tesoretto della coalizione visto che Forza Italia non ha partecipato al voto. Il gruppo di Silvio Berlusconi conta a palazzo Madama 18 senatori.