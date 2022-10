MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO A ROMA ALL’ALTARE DELLA PATRIA

Per la prima volta il sindaco ed una delegazione del Comune di Montecorvino Rovella si sono recati presso l’Altare della Patria per deporre una corona di fiori dinanzi al monumento al milite ignoto.

Un’occasione per ribadire l’importanza di tenere viva la memoria e lì ricordare chi ha perso la vita per difendere il nostro paese, che arriva dopo la cittadinanza onoraria conferita al Milite Ignoto lo scorso anno da parte del consiglio comunale di Montecorvino Rovella.

