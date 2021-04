ATTILIO PIERRO (LEGA): “MANCANO I PEDIATRI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO 69”

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione al presidente Vincenzo de Luca sulla «Carenza pediatri Ambito Distretto Sanitario 69».

“Riteniamo una grave mancanza sanitaria che l’Ambito Territoriale Distretto Sanitario 69 “Capaccio-Roccadaspide” sia assegnatario di un unico pediatra.

Inoltre, ci risulta che in data 1 Aprile 2021, l’unico pediatra di libera scelta incaricato, comunicava il proprio recesso volontario dal rapporto convenzionale. A seguito di tale recesso, i residenti di ben 17 comuni, tra cui si contano oltre 900 assistiti, si trovano in condizione di assoluta criticità ed emergenza. Una penalizzazione per un territorio che si estende su una superficie di circa 750 kmq. Per questo riteniamo si renda necessario ed urgente individuare una soluzione, anche attraverso una nomina straordinaria e temporanea nelle more della pubblicazione e del perfezionamento dell’iter procedurale necessario ai fini della nomina del nuovo pediatra. Ho presentato interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta in qualità di Assessore alla Sanità circa la motivazione per la quale non risulta essere stato adottato nessun provvedimento,

anche in via straordinaria, per sopperire a tale gravissima carenza assistenziale”.

Così in una nota in consigliere regionale della Lega Attilio Pierro in merito alla mancanza di una figura professionale come il pediatra presso il Distretto 69.