EBOLI, COMUNALI 2021. IL PD STRINGE SU LUCA SGROIA, NESSUN PASSO INDIETRO

Il gruppo dirigente provinciale del Partito Democratico, sostenuto anche dal deputato Piero De Luca, stringe i tempi per avviare sul territorio del Comune di Eboli la campagna elettorale per le Comunali 2021, puntando sul nome dell’ex Vice Sindaco Luca Sgroia. Nessun passo indietro, anzi, qualche importante passo in avanti perchè, dopo la riunione della scorsa settimana con gli altri candidati del centro sinistra (Cuomo e Presutto), il gruppo di Sgroia ha messo a segno altri importanti accordi con alcuni candidati da presentare, nelle diverse liste, in occasione della prossima tornata elettorale. Pare, stando ai rumors che giungono dalla città della Piana del Sele, che i tempi siano maturi anche per una presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Luca Sgroia e delle liste che sosterranno la sua corsa verso Palazzo di Città.

