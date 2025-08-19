AUTORITA’ PORTUALE NAPOLI-SALERNO, SCONTRO FORZA ITALIA-LEGA SULLA NOMINA DI CUCCARO

E’ iniziato un vero e proprio braccio di ferro, in Campania, tra Forza Italia e Lega sulla nomina di Eliseo Cuccaro quale nuovo Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli-Salerno. La scelta, effettuata nei mesi scorsi dal Ministro Matteo Salvini, in attesa degli ultimi passaggi in Parlamento per la sua piena efficacia, adesso sta provocando le reazioni contrarie di Forza Italia.

– “Ci sono evidenti profili di incompatibilità sull’indicato a presidente del porto di Napoli e Salerno. È in gioco la credibilità delle istituzioni e non possiamo permettere che su un nodo strategico come i porti campani pesino conflitti di interesse. Porremo con forza la questione, perché penso davvero che questa indicazione debba essere rivista”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia.