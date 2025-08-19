SARNO. GRANDE SUCCESSO PER EVENTI FERRAGOSTO, ORA SI ATTENDE ANDREA SANNINO

Emozioni, musica e tanta partecipazione hanno caratterizzato il fine settimana di Ferragosto a Sarno. Due serate organizzate dal Comune che hanno richiamato un grande pubblico, tra cittadini e visitatori, per celebrare al meglio l’Estate Sarnese

Il momento clou è stato sabato 16 agosto con il party “Nostalgia ’90”, che ha trasformato Piazza 5 Maggio in una grande discoteca a cielo aperto. Luci, suoni e i successi intramontabili degli anni ’90 hanno fatto ballare e cantare centinaia di persone, giovani e meno giovani, in uno spettacolo che ha unito musica ed energia contagiosa.

Domenica 17 agosto, invece, protagonista è stato il cantautore napoletano Gianluca Capozzi. Una serata intensa, tra i brani che hanno segnato la sua carriera e che il pubblico ha accompagnato a gran voce. La frazione di Foce si è trasformata in un palcoscenico di emozioni.

Il Sindaco Francesco Squillante ha seguito gli eventi insieme all’amministrazione, condividendo con i cittadini l’entusiasmo e la partecipazione. La sua soddisfazione è stata quella di vedere una Sarno viva, accogliente e capace di mostrarsi nel suo volto migliore nei giorni centrali dell’estate.

Ora l’attenzione è tutta per Andrea Sannino, atteso sabato 23 agosto in Piazza 5 Maggio alle ore 22:00. Simbolo della nuova canzone napoletana, Sannino porterà sul palco i suoi brani più amati, da “Abbracciame” – diventato ormai un inno d’amore e identità partenopea – al nuovo progetto “Via Partenope Summer Tour 2025”, che sta toccando le principali piazze italiane.

E l’estate a Sarno non si ferma qui: eventi, concerti e spettacoli continueranno fino a settembre, con nuove occasioni di divertimento e condivisione. Tutti gli eventi sono stati promossi e organizzati dal Comune di Sarno e offerti gratuitamente, confermando l’impegno a rendere la cultura e lo spettacolo accessibili a tutti.

