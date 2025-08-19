ATTILIO PIERRO (LEGA): “GRAZIE A MINISTRO VALDITARA PER FONDI CAMPUS FOCACCIA SALERNO”

“Grazie al lavoro del Ministro Valditara, anche Salerno rientra nel progetto nazionale dei 54 nuovi Campus formativi finanziati dal Ministero dell’Istruzione. Un investimento di 750.000 euro trasformerà l’Istituto ‘B. Focaccia’ in un centro d’eccellenza. Un’iniziativa concreta che mette in rete scuola, università, ITS e mondo produttivo, offrendo ai nostri ragazzi percorsi formativi moderni e realmente spendibili nel mercato del lavoro. È questo il modello di scuola che serve: legata al territorio, vicina alle imprese e attenta alle competenze. Dobbiamo rendere la Campania una terra viva, attrattiva per i giovani. Formarli qui significa creare le condizioni perché restino, crescano e diventino protagonisti del futuro del Sud”.

Così il deputato campano della Lega, Attilio Pierro.