Si comunica che domattina, 17 settembre 2022, alle ore 11.45, i vertici dei partiti del centrodestra terranno una conferenza stampa presso la sede della Lega in Avellino in piazza d’Armi, per rivolgere un appello in favore della terzietà delle istituzioni ed per la tutela di un corretto svolgimento dell’ultima settimana di campagna elettorale.

