AVELLINO. IANNONE (FDI): “VERGOGNOSO QUELLO CHE STA ACCADENDO AL MOSCATI PER VISITA DE LUCA”

“Ci voleva la visita di domani De Luca per dare una sistemata all’AORN Moscati di Avellino. I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino sono scandalizzati perché in vista della squallida parata di De Luca hanno escogitato una pantomima: addirittura puliranno il pronto soccorso attualmente lager per la scellerata chiusura del pronto soccorso di Solofra, sposteranno per il passaggio del Governatore le barelle in altri reparti. Siamo giunti a calpestare la dignità dei malati per esaltare la propaganda elettorale di De Luca. Sempre più in basso, ma siamo oltre la decenza da tempo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp