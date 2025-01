REGIONALI 2025. VINCENZO DE LUCA: “SI PERDONANO STRAGI MA NON CHI MANTIENE LA PAROLA DATA”

Una settimana dedicata alla Sanità in Campania: oggi in Provincia di Caserta, domani ad Avellino, giovedi’ a Salerno. E’ questo il tema trainante della settimana di campagna elettorale del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, oggi, a margine di un evento a Marcianise (Caserta), ha fornito una nuova versione dei motivi che portano la politica romana a non volere il suo nome come candidato alla Regione Campania per il terzo mandato.

“Qualche volta perfino in politica si trova qualcuno che mantiene la parola data e mantiene gli impegni. È un’eccezione rara, non a caso fanno di tutto per rompermi le scatole e per non farmi lavorare”. Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto in occasione della posa della prima pietra per il progetto di ampliamento dell’ospedale di Marcianise (Caserta). “Siamo in un Paese nel quale si tollerano anche il crimine, gli assassini, le stragi, ma l’unica cosa che è intollerabile – aggiunge De Luca – è la coerenza nella vita e nella politica. Questa è una cosa imperdonabile in un Paese come l’Italia. L’unica cosa che non perdonano è mantenere la parola che dai