AVELLINO. LA GUERRA DELLE DONNE TRA FDI E FORZA ITALIA TRA CAMBI E RITORNI

Prima è stata Forza Italia ad annunciare l’adesione al partito di Alessia Castiglione, da anni all’interno di Fratelli d’Italia, con la quale aveva affrontato anche le ultime elezioni regionali del 2020. La risposta, pero’, è arrivata nel giro di poche ore con l’ex consigliera comunale di Forza Italia ad Avellino Ines Fruncillo che è stata nominata da Fratelli d’Italia Vice Commissario Provinciale del partito di Giorgia Meloni in Irpinia. Un botta e risposta tra Antonio Iannone e Fulvio Martusciello che rende piu’ rovente, qualora ce ne fosse bisogno, questa caldissima estate per la politica campana che si prepara ad affrontare l’avvio della campagna elettorale per le Europee del 2024.

Share on: WhatsApp