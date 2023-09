AZIONE, EUROPEE 2024. LUIGI BOSCO AL LAVORO PER UNA CONVENTION A NAPOLI

L’ex Consigliere Regionale Luigi Bosco è pronto a partire con la sua macchina elettorale in vista della prossima tornata con le elezioni Europee del 9 Giugno 2024. L’esponente di Azione, che negli ultimi tempi sta intrattenendo anche un fitto dialogo con tutta la componente regionale del partito di Carlo Calenda, è al lavoro per organizzare, nel mese di ottobre, a Napoli, una importante convention, alla presenza dei vertici nazionali del partito, per dare il via alla sua campagna elettorale che, nei fatti, è già partita. Bosco, infatti, sta lavorando su tutto il territorio della Campania, e non solo, per l’appuntamento della prossima primavera, quando la sfida per il partito di Azione sarà anche quella di superare l’asticella del 4% per poter accedere alla distribuzione dei seggi.

