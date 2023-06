AZIONE VERSO LE EUROPEE 2024. SOMMESE SCETTICO SU INTESA CON IV, A CALENDA LE DECISIONI SU FUORIUSCITI

In una lunga intervista rilasciata, oggi, ad un quotidiano, Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale e Coordinatore Regionale di Azione, si dichiara scettico, almeno per il momento, sull’alleanza con Italia Viva per le prossime elezioni europee del 2024, ipotizzando, addirittura, la possibilità che il partito di Carlo Calenda possa presentare una lista autonoma, in grado di superare lo sbarramento del 4%.Nell’intervista Sommese fa anche riferimento alle ultime fuoriuscite dal partito, a cominciare dalla partecipazione di Paolo Russo ad una manifestazione di Fratelli d’Italia, riservando ogni decisione alle scelte del leader del partito Calenda.

