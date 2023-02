BARONISSI. ANNA PETTA: “I GIOVEDI’ DEL LIBRO, RIPARTIAMO CON INIZIATIVE CULTURALI”

“I giovedì del libro” che vedrà protagonisti – fino al 20 aprile – autori salernitani e non. Giovedì 9 febbraio, lo scrittore Carmine Mari presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Il Fiore di Minerva” (Marlin Editore) in un dialogo con Rocco Papa. Il romanzo, oltre che un giallo dalle vicende intricate, è anche un viaggio tra i vicoli, dove le antiche pietre profumano ancora di giorni lontani. Il 23 febbraio sarà a Baronissi lo scrittore Diego De Silva che racconterà al pubblico il “suo” straordinario Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso su Rai 1 e protagonista della fortunata saga di romanzi giunta ora al suo sesto capitolo. Il 9 marzo, appuntamento con “Il diritto tra le righe” dell’avvocato Cecchino Cacciatore per le edizioni Francesco D’Amato. Il 23 marzo, spazio alla storia con “Carlo Gesualdo Principe di Venosa, Principe dei musici” della scrittrice e musicista Dora Liguori (Florestano Edizioni). Due gli appuntamenti di aprile: il 6 aprile il Museo Frac ospiterà il presidente dei Giornalisti salernitani Enzo Todaro con i suoi “Pensieri Sparsi – La storia di settant’anni di giornalismo” (Arti Grafiche Boccia); a chiudere, giovedì 20 aprile, Vittorio De Martino con “Io e la bicicletta nel cuore” (D&P Editore). Sei appuntamenti dedicati alla lettura e agli autori. Al via il 9 febbraio, al Museo Frac di Baronissi, la rassegnache vedrà protagonisti – fino al 20 aprile – autori salernitani e non. Giovedì 9 febbraio, lo scrittorepresenterà al pubblico il suo ultimo libro “Il Fiore di Minerva” (Marlin Editore) in un dialogo con Rocco Papa. Il romanzo, oltre che un giallo dalle vicende intricate, è anche un viaggio tra i vicoli, dove le antiche pietre profumano ancora di giorni lontani. Il 23 febbraio sarà a Baronissi lo scrittoreche racconterà al pubblico il “suo” straordinario Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso su Rai 1 e protagonista della fortunata saga di romanzi giunta ora al suo sesto capitolo. Il 9 marzo, appuntamento con “Il diritto tra le righe” dell’avvocatoper le edizioni Francesco D’Amato. Il 23 marzo, spazio alla storia con “Carlo Gesualdo Principe di Venosa, Principe dei musici” della scrittrice e musicista(Florestano Edizioni). Due gli appuntamenti di aprile: il 6 aprile il Museo Frac ospiterà il presidente dei Giornalisti salernitanicon i suoi “Pensieri Sparsi – La storia di settant’anni di giornalismo” (Arti Grafiche Boccia); a chiudere, giovedì 20 aprile,con “Io e la bicicletta nel cuore” (D&P Editore).

“La rassegna “I Giovedì del Libro” – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – celebra anche quest’anno l’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale. Sei appuntamenti che ci consentiranno di incontrare importanti scrittori e offrire diversi punti di vista sul valore dei libri, per stimolare riflessione e dialogo”.“Ripartiamo con le iniziative dedicate alla promozione della lettura – fa eco l’assessore alla cultura Anna Petta – Baronissi è Città che legge e la rassegna rappresenta un appuntamento imperdibile non solo per un pubblico di lettori abituali o appassionati, ma soprattutto per chi desidera avvicinarsi e dialogare per la prima volta con voci diverse del panorama letterario locale e italiano”.