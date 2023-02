IL PSI VUOLE IL TERZO MANDATO DI DE LUCA IN REGIONE: “HA LAVORATO BENE”

Dal congresso regionale del Psi della Campania – che ha rieletto Tarantino alla guida del partito in Campania – arriva l’appello, rivolto anche alle altre forze politiche del centro sinistra, per sostenere la battaglia del terzo mandato per Vincenzo De Luca in Regione. Il Segretario Nazionale Enzo Maraio, che è stato anche consigliere regionale nel primo mandato di De Luca, ha sottolineato che l’attuale governatore della Campania “ha lavorato bene” e che, pertanto, la possibilità del terzo mandato va riconosciuta al Presidente della Regione.

Share on: WhatsApp