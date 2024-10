BARONISSI. ANTONIO SANTORO ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL COMUNE

“Ringrazio i colleghi consiglieri comunali di Baronissi che, questo pomeriggio, al termine della prima riunione della Commissione Ambiente, mi hanno eletto Presidente dell’organismo consiliare. Con la guida del Sindaco Anna Petta, a differenza del passato, sono certo che il lavoro di tutte le Commissioni Consiliari sarà fondamentale per predisporre ed approvare, in Aula, quei provvedimenti necessari ed utili all’intera Comunità di Baronissi.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di Baronissi Antonio Santoro, eletto, nel tardo pomeriggio, Presidente della Commissione Ambiente.

Penso, ad esempio, a quanto sia importante la creazione di un osservatorio comunale sulla qualità della Raccolta Differenziata che non è solo uno strumento di salvaguardia dell’ambiente ma anche un modo per ridurre la TARI per i cittadini e le imprese. Immagino In stretta collaborazione con la Giunta Comunale e con il Sindaco, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, valuteremo provvedimenti e progetti in grado di coinvolgere il maggior numero di cittadini nella difesa del nostro ambiente”.