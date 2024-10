FACCIA A FACCIA DE LUCA-CASILLO ALLA FINE DEL CONSIGLIO REGIONALE: DI COSA AVRANNO PARLATO ?

Di cosa avranno parlato, nel corso di un fitto colloquio avvenuto, questo pomeriggio, al termine del Consiglio Regionale, nei pressi del banco della Presidenza, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Capogruppo del Partito Democratico Mario Casillo ? Durante i 10 e passa minuti di confronto, giunti all’indomani delle dichiarazioni di De Luca contro il Pd ed a pochi giorni dalla partecipazione di Casillo ad un evento organizzato da Sandro Ruotolo, quali saranno stati gli argomenti affrontati ?

Il siparietto non è passato inosservato, tanto che alcuni consiglieri regionali di maggioranza, ma non del Pd, ne hanno approfittato per avvicinarsi e per provare ad intercettare qualche argomento del dialogo che ha lasciato molti senza parole.