PIU’ EUROPA CAMPANIA: “CRISI STELLANTIS, GOVERNO ED OPPOSIZIONE FACCIANO FRONTE COMUNE”

“Le dichiarazioni che nei giorni scorsi parlamentari il ceo di Stellantis Carlo Tavares ha reso dinanzi alle commissioni parlamentari hanno evidenziato tutta la drammaticità della situazione dell’automotive in Italia e, di conseguenza, anche nella nostra regione.

La storia della società industriale è segnata da processi di cambiamenti importanti e significativi, ma in passato la politica, i sindacati, le associazioni datoriali hanno sempre cercato di gestirne le conseguenze garantendo la compatibilità tra progresso e tenuta sociale.”

Lo scrive, in una nota, Bruno Gambardella, Segretario Regionale in Campania di Piu’ Europa.

Nello specifico dell’automotive, le nuove regole Ue non hanno avuto alcun riscontro nel mercato e ridurre tutto a mancanza di colonnine per la ricarica è del tutto fuorviante. Oggi i produttori non sanno cosa produrre e cittadini non sanno cosa comprare.

I governi nazionali, ma soprattutto le istituzioni europee, sono chiamati ad affrontare seriamente e rapidamente la questione. Non pensiamo che oggi sia utile fare un processo a Stellantis, né all’auto elettrica. La partita europea non vedrà una risoluzione in tempi brevi e per questo oggi forze politiche di maggioranza e di opposizione a partire da questa legge di bilancio devono sentire l’urgenza di avanzare proposte, concrete e immediatamente applicabili, che siano di supporto alle imprese ed ai lavoratori dell’intera filiera dell’automotive.

La tutela dei lavoratori di Pomigliano d’Arco, di Pratola Serra e dell’indotto ci vedrà impegnati nella nostra regione. A livello nazionale sosteniamo lo sciopero dei metalmeccanici del 18 ottobre perché la rivoluzione europea di stampo federale che rappresenta l’obiettivo politico del nostro partito dalla sua nascita oggi passa prima di tutto da una politica industriale della UE che il governo italiano – con il sostegno di tutte le forze politiche e del mondo produttivo – deve impegnarsi a promuovere e a sostenere.