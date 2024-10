IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA SPRECA 2,5 MILIONI DI EURO PER I MANIFESTI CONTRO IL GOVERNO MELONI”

“De Luca continua ad avere il primato nello spreco di risorse della Regione, e quindi di tutti i contribuenti campani, per fini elettorali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando i dati del Siope, il sistema di monitoraggio del Ministero dell’Economia sulle spese degli enti locali. “Da luglio a settembre la Regione Campania ha sborsato ben 2,5 milioni di euro per affiggere dei giganteschi manifesti pieni di fake news contro il Governo Meloni e altri a favore della Regione. Insomma, De Luca ha continuato a sperperare i fondi della Istituzione che lui rappresenta contro i suoi ‘nemici’ per fini elettorali e per accentuare lo scontro politico. Chissà – aggiunge Vietri – se i prossimi manifesti che affiggerà saranno contro quelli che lui definisce ‘imbecilli’ e ‘cafoni’ del suo partito (il Pd), che non intendono sostenerlo per il terzo mandato, ma che in questi nove anni di amministrazione regionale sono stati di fatto suoi complici in tutto. Le risorse della Regione andrebbero impiegate nell’interesse dei cittadini e non per propaganda elettorale in vista delle Regionali. Mi auguro che le Autorità competenti vigilino su questo ennesimo sperpero di denaro pubblico” conclude Vietri.

