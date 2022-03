BARONISSI. ARRIVATO AUTOBUS CON 40 PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

Sono giunti in città quaranta profughi ucraini (venti donne, venti bambini e tre cagnolini), recuperati dai volontari de Il Punto, alla frontiera polacca, con il pullman organizzato dal Comune di Baronissi. Gli ucraini sono stati accolti da decine di volontari e dai familiari: per loro un pranzo caldo dopo tanti chilometri di viaggio e il calore di amministratori e cittadini. Per i bimbi, tantissimi giocattoli donati dalle scuole della città, da associazioni e cittadini che hanno voluto regalare un sorriso ai piccoli che scappano dalla guerra. Una missione umanitaria – coordinata dal sindaco Gianfranco Valiante – che ha coinvolto tutta la comunità, che con generosità e affetto ha dimostrato ancora una volta un cuore grande! Benvenuti

