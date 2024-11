BARONISSI. ESTER SAPERE: “AMMINISTRAZIONE PETTA DARA’ GIUSTA IMPORTANZA ALLA FORMAZIONE”

“Anche il Comune di Baronissi saprà sostenere il settore della formazione che va dal mondo dei giovani in cerca di lavoro a quello delle persone che devono essere reinserite nel mondo produttivo. Nelle prossime settimane avremo modo di fornire un quadro completo delle iniziative che, insieme al Sindaco Anna Petta ed alla maggioranza, metteremo in campo per tutta la nostra comunità”. A parlare è la Consigliera Comunale Ester Sapere, delegata alle politiche giovanili ed alla formazione. “L’amministrazione comunale”, continua Ester Sapere, “non deve sostituirsi ai soggetti privati che portano avanti i progetti di formazione, ma ha l’obbligo di accompagnare quelle iniziative che siano piu’ utili al territorio ed alla comunità di Baronissi. E’ per questo che, a breve, pianificheremo i progetti di formazione per intervenire in quei settori che hanno bisogno di un sostegno”

