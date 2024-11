OK AL TERZO MANDATO ANCHE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PD: LO SCHIAFFO ALLA SEGRETARIA SCHLEIN

Con la sola astensione di Carmela Fiola, l’intero gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione, ha approvato, insieme agli altri gruppi di maggioranza, la norma SALVA DE LUCA sul Terzo Mandato che dovrebbe consentire, al netto di ricorsi, consentire all’attuale Presidente di candidarsi anche alle Regionali del 2025.

l capogruppo dem: «Di leggi ne capisco poco, sono un ingegnere. Ho sentito di tutto, qualsiasi parere sulla candidabilità o meno di De Luca. Il problema è politico, quindi approveremo questa norma. Il nostro è un voto tecnico, poi c’è la politica. Per l’opinione pubblica però stiamo dando il via alla terza candidatura di De Luca. Noi avremmo preferito per questo che la norma fosse approvata più in là. Ma abbiamo anche chiesto che la norma vada di pari passo con la discussione nella coalizione di chi sarà il candidato». Quindi Casillo esibisce il documento passato in maggioranza con il quale in seguito si deciderà chi sarà il candidato del centrosinistra. Documento, chiariamolo, che non ha alcuna validità formale e che De Luca può stracciare anche domani mattina. «L’ho detto anche a Schlein – continua Casillo – il cardine della coalizione è il Pd e i due mandati di De Luca che è un iscritto al nostro partito. C’è spazio per la politica ora».