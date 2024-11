PIERLUIGI BERSANI: “CONTRARIO AL TERZO MANDATO DI DE LUCA. POTREBBE ESSERE AL SERVIZIO DELLE NOSTRE BATTAGLIE”

“Ho sempre sostenuto una posizione contraria al terzo mandato. Non parliamo di un deputato ma di un presidente eletto direttamente che praticamente ha diritto di vita e di morte sul Consiglio regionale con scarsi contrappesi. Il principio di non prolungare troppo un potere concentrato in mano a una persona va rispettato. Pur potendo, George Washington e Thomas Jefferson rinunciarono al terzo mandato con gli stessi argomenti. Oggi il sistema delle regioni non è lo stesso di quando c’ero io. Non tutto questo potere sul Consiglio regionale. Sul terzo mandato tengo il punto ed Elly Schlein farà quello che riterrà più opportuno. Mi spiace perché ritengo De Luca una delle personalità più rilevanti e carismatiche della sinistra, potrebbe benissimo essere a servizio delle nostre battaglie in tantissime posizioni. Ad esempio, in quello che faccio io mi batterebbe 10 a 0.” così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.

